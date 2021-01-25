Мужчину с 1,5 кг наркотиков задержали в подмосковных Мытищах

Москва, 25 января. Полиция Подмосковья предотвратила сбыт крупной партии наркотиков в городском округе Мытищи. По подозрению в преступлении задержан 27-летний мужчина.

Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий остановили иномарку. За рулем машины находился 27-летний приезжий из стран ближнего зарубежья. В ходе осмотра автомобиля полицейские нашли крупный сверток с наркотическим веществом. Он был спрятан под сидением водителя.

В ходе экспертизы было установлено, что вещество в свертке является тяжелым наркотиком. Его общий вес составляет около 1,5 кг. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Полицейские из Петербурга ранее задержали 24-летнего «закладчика». В ходе расследования было установлено, что задержанный работал на один из интернет-магазинов в даркнете.