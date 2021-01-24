Следователи возбудили уголовное дело после наезда на полицейского в Москве

Москва, 24 января. Уголовное дело возбудили в Москве после наезда на полицейского во время несогласованной акции 23 января. Об этом сообщил адвокат участницы группы Pussy Riot Виктории Кузнецовой.

Активистку допросили по делу о применении насилия в отношении представителя власти в качестве свидетеля. По словам адвоката Михаила Бирюкова, девушка заявила, что в тот день встретилась с другими участницами группы Марией Алехиной и Людмилой Штейн у Большого театра и не видела наезда, передает ТАСС.

Сообщалось, что девушки во время задержания на несанкционированном митинге в поддержку блогера Алексея Навального совершили наезд на полицейского на машине.

Пресненский суд Москвы арестовал Кузнецову и Штейн на десять суток, а Алехину оштрафовали на 30 тыс. рублей, пишет Infox.ru. Кузнецова признана виновной по статье о неповиновении требованию полицейского, Штейн и Алехина виновны по статье об организации и проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке.