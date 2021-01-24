Крисевичу грозит тюремный срок за провокацию с колючей проволокой в Москве

Москва, 24 января. Акционист Павел Крисевич может сесть в тюрьму за политический перформанс в центре Москвы. Соответствующее заявление сделал его адвокат.

Крисевич залез в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. Акция под названием «Сфера души русского человека» проходила на Арбате в центре Москвы.

Акционист не впервые отличается сомнительными перформансами. Год назад он приковал себя к кресту на Лубянке, а в августе прошлого года Крисевич едва не повесился на Троицком мосту в Петербурге.