Москвичам сообщили о возвращении в город уникальных животных

Москва, 24 января. Серая утка и осоед вновь вернулись в столицу России. Их удалось обнаружить в прошлом году благодаря работе специалистов.

Зоологам удалось зафиксировать возвращение в Москву уникальных их видов птиц с нулевой категорией редкости. Долгое время серая утка и осоед считались исчезнувшими из столицы.

По мнению экспертов, возвращение редких животных в столицу стало возможным благодаря восстановлению, поддержанию и развитию экосистем в городе.

В прошлом году из редких краснокнижных млекопитающих были замечены горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь, лесная куница, обыкновенная кутора. Из редких птиц — широконоска, чирок-свистунок, канюк, чибис, средний пестрый дятел, вальдшнеп, лысуха и другие. В прошлом году специалисты из Мосприроды зафиксировали в столице около 40 видов птиц и более 10 разновидностей млекопитающих, которые занесены в Красную книгу Москвы.

Недавно москвичам рассказали о самых интересных представителях «Красной книги» в рамках проекта «Красная книга Москвы». Проект призван познакомить горожан с исчезающими животными через публикации в Instagram.