Две участницы Pussy Riot сбили силовика при задержании на митинге в Москве

Москва, 24 января. Активистки Мария Алехина и Люся Штейн при задержании сбили на машине полицейского.

По предварительным данным, девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального совершили наезд на автомобиле на полицейского. После инцидента, который произошел в Большом Афанасьевском переулке, активисток задержали.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального состоялись в Москве 23 января. Следователи возбудили уголовное дело после противоправных действий на незаконных митингах в столице.

Агрессивные жители рядом со Сретенским бульваром ударили сотрудника Росгвардии. Митингующие повалили силовика и продолжили избиение.