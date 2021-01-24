Полиция возбудила дело о повреждении митингующими машины ФСБ в Москве

Москва, 24 января. Правоохранители завели уголовное дело по факту разгрома автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве, прошедшей в субботу.

По предварительным данным, протестующие разгромили ехавший с мигалкой автомобиль ФСБ, прыгали на него и разбили стекла. Помимо этого хулиганы распылили в полицейских содержимое баллончиков. Нападение на автомобиль с водителем совершили несколько десятков человек.

Несогласованные акции состоялись в поддержку задержанного Алексея Навального. Травмы различной степени тяжести получили больше 40 сотрудников правоохранительных органов.

Официальный представитель Управделами Елена Крылова назвала недопустимыми акты агрессии со стороны участников несанкционированных акций против стражей порядка и автомобилей со спецсигналами.