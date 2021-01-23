СМИ опубликовали видео с места убийства жениха и его брата в Новой Москве

Москва, 23 января. Телеканал РЕН ТВ обнародовал видеозапись с места убийства жениха и его брата в Новой Москве.

Согласно ролику, инцидент произошел возле входа в развлекательный клуб. Судя по всему, преступник смог выманить потерпевших из заведения.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что 36-летний Филипп Кординяну отмечал свадьбу в загородном клубе «Александр» Марушкинского поселения. Церемония растянулась на два дня. Церемония была очень пышной, на ней присутствовало большое число гостей.

Жених в какой-то момент повздорил с одним из приглашенных со стороны невесты. Обиженный гость покинул свадьбу и вскоре вернулся на черном внедорожнике без номеров. По предварительным данным, он открыл стрельбу из малокалиберного оружия.

Всего было сделано шесть или семь выстрелов. Один из них попал Кординяну в сердце, из-за чего тот умер на месте. Также был убит брат жениха — 34-летний Раду. Погибшие — граждане РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента. На данный момент неизвестно, если подозреваемые по делу.

Телеканал RT в начале января сообщал, что неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке Москвы. Стрелок находился в неадекватном состоянии.