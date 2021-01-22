ВДНХ готовит праздничную программу в честь 60-летия полета Гагарина

Москва, 22 января. Праздничная программа в честь юбилеев знаковых событий в истории отечественной космонавтики готовится на ВДНХ в 2021 году, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Тематические мероприятия, посвященные истории российской космонавтики, будут идти в течение всего года. Открывают программу онлайн-лекции и литературно-музыкальный перфоманс, указала чиновница. При этом как будет послабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, россияне смогут насладиться очными встречами и мероприятиями.

«Сейчас мы приглашаем присоединиться к лекциям, видеоэкскурсиям, спектаклям на интернет-ресурсах ВДНХ. А как только павильоны вновь откроют двери для гостей, программа юбилейного года дополнится новыми экскурсиями, выставками, кинопоказами, живыми концертами и встречами с космонавтами», — добавили в пресс-службе ВДНХ.

В этом году, в частности, исполняется 50 лет со дня запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют» и 60 лет с даты полета Юрия Гагарина, напомнила пресс-служба мэра столицы.