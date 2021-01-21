Суд приговорил москвичку к исправработам за фейк о коронавирусе

Москва, 21 января. Кунцевский суд Москвы признал жительницу столицы виновной в распространении фейка в соцсетях о вывозе тел умерших людей. События разворачивались весной 2020 года.

Подсудимой назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ и 10% удержания заработной платы в бюджет государства. Отмечается, что дело в отношении москвички было рассмотрено в общем порядке.

По версии следствия, женщина, являясь модератором группы в соцсети, разместила заведомо ложную информацию о том, что по ночам из обсервационного центра, расположенного в районе Крылатского, вывозят тела погибших от COVID-19. Главным мотивом для такого действия послужило желание увеличить количество подписчиков сообщества.

Женщине было предъявлено обвинение по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Член Общественной палаты РФ, директор Национального центра помощи детям Екатерина Мизулина считает, что совершенствование российского законодательства об иностранных агентах поможет противостоять фейкам о коронавирусе, сообщал ФАН.