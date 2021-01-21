Сиделка вспорола горло пожилой пациентке в центре Москвы

Москва, 21 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в жестоком убийстве пожилой женщины в квартире в центре столицы, рассказал источник СМИ в медицинских кругах.

Согласно неофициальной версии, обвиняемая работала в доме жертвы сиделкой. Что послужило поводом для расправы, пока остается неизвестным. По словам собеседника журналистов, задержанная может страдать психическим расстройством.

Трагедия произошла в доме на Угловом переулке. На месте событий ведутся работы по установлению всех обстоятельств случившегося. По результатам следственных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция Одессы задержала мужчину за совершение тройного убийства. После преступления он обмотался кишками одной из жертв и с отрубленной головой другого погибшего сел покурить на скамейку.