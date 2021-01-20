Кто из москвичей может рассчитывать на поддержку из бюджета в 2021 году

Москва, 20 января. В текущем году несколько категорий льготников и пенсионеров в Москве получат повышенные выплаты. Власти поддержат в общей сложности более чем четыре миллиона человек.

В 2021 году уже проиндексированы социальные выплаты пенсионерам (около 400 тыс. человек). Таком образом, в столице минимальная пенсия с доплатой увеличилась до 20 222 рублей. Возросли еще несколько выплат. К примеру, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям РФ и так далее.

В этом году в Москве появилась льготная категория граждан «дети войны». Под нее подходят жители столицы, рожденные с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Ежемесячно им выплачивают 1643 рубля. Никаких заявлений для получения денег писать не приходится, они назначаются автоматически, на основе данных отделов соцзащиты.

С первым днем 2021 года выросли на 3,7% социальные выплаты семьям с детьми. Речь идет о многодетных и малообеспеченных семьях, а также о семьях, в которых воспитываются дети-инвалиды. Также увеличены выплаты при усыновлении ребенка.

Ранее ФАН сообщал, что некоторым категориям россиян, получающим различного вида пенсии, с 1 февраля 2021 года могут на 4,9% увеличить размер пособий, выплат и компенсации. Повышение выплат коснется Героев Советского Союза и России; полных кавалеров Ордена Славы; ветеранов; инвалидов; граждан, подвергшихся воздействию радиации; семей с детьми, а также некоторых других категорий получателей пенсий, пособий и выплат.