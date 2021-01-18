Московские школьники вернутся за парты с 18 января

Москва, 18 января. Столичные школьники вновь вернутся в свои образовательные учреждения с 18 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За школьные парты вернутся ученики и старших, и младших классов. Старшеклассники возобновят очный процесс обучения после перевода на дистанционный формат в октябре прошлого года. Для обучающихся разблокируют льготные транспортные карты. Все средства на них сохранились, поэтому их можно будет использовать в январе.

Риск увеличения числа заболевших среди школьников остается большим. Сотрудникам образовательных организаций нужно соблюдать все меры предосторожности из-за пандемии коронавируса. Принять решение о возвращении детей в школу было сложно, но учащиеся устали сидеть дома, отметил Сергей Собянин.

Настроить детей на традиционный режим обучения можно с помощью уделения большего времени на сборы в школу. Из-за дистанционного режима многие забыли об основных процедурах перед выходом из дома. В адаптации помогут составленный график уроков и списки дел, чтобы улучшить дисциплину, рассказала психолог Нина Середенко.