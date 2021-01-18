Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вторника

Москва, 18 января. Сильная гололедица ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. В связи с этим Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в регионе.

Действие предупреждения продлится до полудня вторника, 19 января. До этого времени погода считается потенциально опасной. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее при нахождении на улице, передает RT.

Вместе с гололедицей в Москве и области ожидаются рекордные морозы. Температура воздуха во вторник упадет до 29–31 градуса ниже нуля. Этот день в столице станет самым холодным за последние четыре года.