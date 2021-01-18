Вильфанд предупредил москвичей о самом холодном дне за всю зиму

Москва, 18 января. Сильный мороз накроет Москву уже 18 января. Этот день будет считаться самым холодным за всю зиму, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве температура воздуха начнет стремиться к 30-градусной отметке ниже нуля, передает RT. Ночь с воскресенья на понедельник станет самой холодной. Такая обстановка в столице напомнит погоду в Сибири или на Алтае. Температура будет ниже нормы на 10-11 градусов. Холоднее всего будет утром, заметил Роман Вильфанд.

«Очень холодно, солнечно, незначительный ветер, влажность 70-80%. Эффективная температура будет всего на пару градусов холоднее, чем на столбике термометра», — прокомментировал данные научный руководитель Гидрометцентра.

18 января в столице будет наблюдаться явление, характерное для сибирского антициклона. То есть аномальный холод можно оценить не только по ощущениям, но и по метеорологии. Это явление получило название мощная инверсия. Она должна достигать до двух км, но в Москве — до трех км, подчеркнул Вильфанд.

Холодно будет и в крещенскую ночь. В Москве и области ожидается понижение температуры до 28 градусов мороза. Для тех, кто захочет окунуться в прорубь, эти погодные условия станут проверкой на прочность. Днем потепления тоже не ожидается. Столбик термометра покажет от 15 до 20 градусов ниже нуля, сообщил Вильфанд.