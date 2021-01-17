Мальчик из Подмосковья погиб на горке из-за шарфа

Москва, 17 января. Семилетнего школьника нашли мертвым на детской площадке в Московской области. Выяснять обстоятельства происшествия взялись следователи и прокуратура.

Тело ребенка обнаружили в поселке совхоза Останкино. Известно, что он вместе с девятилетней сестрой катался на ледяной горке. Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате удушения петлей.

По данным СК, дети привязывали шарф к перилам горки, чтобы после спуска по нему подняться наверх. Мальчик забыл снять второй конец и скатился. Девочка подбежала к брату, он не подавал признаков жизни. Первоначально она своими силами пыталась привести в сознание школьника, а после позвала на помощь прохожих. Жизнь юного жителя Подмосковья спасти не удалось. Следственный комитет и прокуроры по факту произошедшего организовали проверку.

Днями ранее трехлетняя девочка скончалась в Набережных Челнах после катания на ватрушках с родителями. После гибели ребенка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщал ФАН.