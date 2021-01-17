Разгоряченные провокаторы продолжают хулиганить во Внуково, полиция их задерживает

Москва, 17 января. Всего задержано около четырех десятков человек, сообщает источник в правоохранительных органах ФАН.

Сторонники скандального блогера устроили в московском аэропорту Внуково провокации, направленные, прежде всего, на полицейских. Помимо оскорбления других посетителей аэропорта провокаторы выкрикивали лозунги и оскорбления в адрес окружающих.

Сотрудники органов правопорядка по громкоговорителям призывали граждан к спокойствию. Однако на этом провокации сторонников блогера не закончились. Как только полиция смогла их вывести на улицу, неадекватные люди начали бросаться на силовиков. Сейчас известно о задержании около 40 человек. Им могут выписать протоколы за нарушения общественного порядка или могут отпустить после беседы в отделении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о столкновениях в аэропорте.