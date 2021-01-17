Массовое ДТП на внешней стороне МКАД едва не закончилось гибелью человека

Москва, 17 января. Сразу три автомобиля столкнулись на столичной кольцевой дороге недалеко от пересечения с Киевским шоссе. По непроверенным данным, в результате аварии пострадал один человек.

Участниками ДТП стали грузовик и две легковушки, в частности такси. Инцидент стал причиной блокировки движения на 46 километре внешней стороны МКАД. Для маневров остался свободен только левый ряд. Информации о жертвах не поступало. В настоящее время ведется работа по выяснению всех обстоятельств случившегося.

«Грузовой автомобиль перекрыл проезжую часть... Длина затора два км», — сказано в официальном заявлении департамента транспорта Москвы в Telegram.

Это не первое массовое ДТП с участием фуры на МКАД. Ранее столкновение трех грузовиков спровоцировало затор на 100-м километре автодороги. Тогда протяженность затрудненного участка составила около 1,5 километра.