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Массовое ДТП на внешней стороне МКАД едва не закончилось гибелью человека

Массовое ДТП на внешней стороне МКАД едва не закончилось гибелью человека

Москва, 17 января. Сразу три автомобиля столкнулись на столичной кольцевой дороге недалеко от пересечения с Киевским шоссе. По непроверенным данным, в результате аварии пострадал один человек.

Участниками ДТП стали грузовик и две легковушки, в частности такси. Инцидент стал причиной блокировки движения на 46 километре внешней стороны МКАД. Для маневров остался свободен только левый ряд. Информации о жертвах не поступало. В настоящее время ведется работа по выяснению всех обстоятельств случившегося.

«Грузовой автомобиль перекрыл проезжую часть... Длина затора два км», — сказано в официальном заявлении департамента транспорта Москвы в Telegram.

Это не первое массовое ДТП с участием фуры на МКАД. Ранее столкновение трех грузовиков спровоцировало затор на 100-м километре автодороги. Тогда протяженность затрудненного участка составила около 1,5 километра.

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