Самолет из Антальи повредил стойку шасси при посадке в Шереметьево

Москва, 16 января. Приземлившийся в столичном аэропорту Шереметьево самолет получил повреждение носовой стойки шасси при посадке. Воздушное судно прибыло в Москву из турецкой Антальи.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. В настоящее время самолет отбуксирован для дальнейшего решения проблемы с неисправностью передней стойки шасси, передают СМИ.

Всего на борту самолета находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших в ходе инцидента выявлено не было, уточнил источник.

В Сургуте продолжается проверка по факту жесткой посадки самолета, летевшего из Улан-Удэ в Москву. Воздушное судно санитарной авиации повредило шасси в ходе приземления в Сургуте для дозаправки.