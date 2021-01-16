Устроившие разгром в шаурмичной Stalin Doner убрали за собой мусор

Москва, 16 января. Закусочная Stalin Doner в Москве снова оказалась в криминальной сводке. Трое крепких мужчин разгромили вывеску и логотип Шаурмичной, а затем прибрались за собой.

Хулиганские действия попали на видео. К налету злоумышленники подготовились: у них были маски, инструменты и лестница. После недолгой «работы», троица устроила уборку. Мужчины собрали части некогда вывески и логотипа заведения. Владелец точки общепита Станислав Вольтман в беседе с «Московским комсомольцем» оценил ущерб в пределах 40 тысяч рублей.

Бизнесмен не знает, что может стоять за погромом. Он отметил, никаких угроз совершить подобное предприниматель не получал.

Вольтман поблагодарил налетчиков за уборку и заверил, что его «не сломать». Установить новую вывеску — не проблема. Владелец добавил, что обратится в полицию по поводу происшествия.

Скандальную известность заведение получила за счет названия в честь лидера СССР Иосифа Сталина. Кроме того, пользователей соцсетей крайне возмутила форма официантов — персонал был одет в форму сотрудников НКВД. Незадолго до погрома Вольтмана задерживали полицейские, сообщал ФАН.