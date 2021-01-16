Почти 160 тысяч человек в 2020-м обучились онлайн в московском «Технограде»

Москва, 16 января. Бесплатные дистанционные курсы и мастер-классы инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в Москве в прошлом году прошли почти 160 тыс. человек.

Онлайн-занятия были открыты в связи с коронавирусом в апреле. На них можно повысить уровень имеющихся компетенций и получить помощь карьерного консультанта. За это время кураторы «Технограда» провели 3,5 тыс. вебинаров и тренингов.

«Их темы — программирование и гейм-дизайн, флористика, видеомонтаж и другие. Все они отвечают современным запросам рынка труда. Общее число слушателей онлайн-программ в прошлом году — почти 160 тысяч», — приводятся на сайте мэра Москвы слова заместителя градоначальника Натальи Сергуниной.

Программа «Технограда» ежегодно корректируется. Обучение организуют по тем направлениям, на которых наблюдается самый высокий спрос на сотрудников. В 2020-м, в частности, можно было принять участие в дистанционных мастер-классах по фотографии, графическому дизайну, видеоблогингу и звукорежиссуре и трехмерной анимации.

В начале декабря стало известно, что в Москве появятся специальные курсы для граждан старше 50 лет. На них пожилые люди смогут научиться основам ведения бизнеса в рамках пилотной программы «Бизнес-уик-энд. 50+».