Жителям Москвы пообещали снегопад и мороз

Москва, 16 января. Снегопад вновь ожидается в Москве и Подмосковье. Погодные условия в столичном регионе России сформирует циклон.

Температура воздуха опуститься до −18 градусов. Похолодание будет сопровождаться снегопадом. В некоторых районах Москвы и области возможны снежные заносы. Также ожидается ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами его порывы могут усилиться до 12-14 метров в секунду.

«Ближе к середине дня атмосферное давление будет на отметке 743 миллиметра ртутного столба», — сообщает портал «Метеоновости».

Климатические условия в Москве и Подмосковье сформировал южный циклон, объяснили синоптики. Специалисты напомнили, что в холодное время года организм ослабевает: возможны аллергия, резкий спазм сосудов и крапивница. Поэтому они призвали граждан со вниманием относиться к своему здоровью.