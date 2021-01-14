Гололедица и снежные заносы образовались на московских дорогах

Москва, 14 января. Жителей Москвы предупредили о гололедице и снежных заносах, которые образовались на дорогах столицы из-за сильного снегопада.

Департамент транспорта Москвы в связи с гололедицей и снежными заносами призвал водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Кроме того, автомобилистам лучше избегать маневров и не отвлекаться во время езды на гаджеты.

«Из-за сильного снегопада на дорогах образовались снежные заносы и гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

Москвичам советуют использовать городской транспорт. Так коммунальные службы смогут быстрее справиться с последствиями снегопада.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обрадовал москвичей. По его словам, после морозных выходных в столицу придет потепление.