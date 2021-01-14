Жителей Москвы ждет потепление после морозных выходных

Москва, 14 января. Морозные выходные в Москве сменятся небольшим потеплением. Повышение температуры воздуха начнется уже с начала следующей недели.

Днем в понедельник столбик термометра в столичном регионе будет на отметке 10–15 градусов ниже нуля. В последующие дни дневная температура будет повышаться до минус семи–десяти градусов, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако в ближайшие выходные москвичей ждет морозная погода. Синоптики прогнозируют минус 13–15 градусов в субботу и до минус 20 градусов в воскресенье. Аналогичная погода в течение последней недели наблюдается в Подмосковье. Там столбик термометра опускался до минус 27 градусов.