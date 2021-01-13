ДТП с участием трех грузовиков спровоцировало затор на МКАД

Москва, 13 января. Движение по внешней стороне столичной кольцевой автомобильной дороги ограничено в связи со столкновением на 100 км трех грузовиков, следует из сообщения департамента транспорта.

Сейчас движение осуществляется только в трех рядах из пяти. Протяженность затрудненного участка составляет около 1,5 км. Ситуация усугубилась из-за упавшего на дорогу транспортного контейнера, изначально находившегося на полуприцепе одной из трех фур. Сведения о жертвах или пострадавших не поступали.

«На внешней стороне 100-го километра МКАД произошло столкновение трех грузовых автомобилей», — сказано в сообщении московского ведомства.

Недавно суд Красногорска распорядился заключить под стражу водителя, который за рулем гражданского грузовика «Тонар» спровоцировал смертельную аварию. Жертвами ДТП стали четыре человека, различные по степени тяжести увечья получили более 40 граждан.