Власти Москвы обновили перечень вакцинируемых от коронавируса

Москва, 13 января. Еще пять категорий граждан столицы теперь могут привиться от коронавируса. Подробнее о расширенном списке вакцинируемых граждан рассказал мэр города Сергей Собянин.

Начиная с 13 января запись на процедуру откроется для работников IT-сферы и связи, сотрудников частных социальных служб, персонала сферы недвижимости и туризма, а также ученых. Собянин напомнил, что для привитых студентов старше 18 лет, пожилых граждан и пациентов с хроническими диагнозами действует право на бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте.

Процедурные пункты принимают граждан с 08:00 до 20:00 каждый день. С середины месяца в столице будут введены в эксплуатацию еще 30 объектов. Всего планируется открыть от 70 до 100 отделений.

Начальник центра нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич высоко оценила уровень доверия к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». По ее словам, в стране сейчас ожидается поставка новой партии доз препарата.