Водитель иномарки сбил насмерть пешехода на юго-востоке Москвы

Москва, 9 января. Иномарка выехала на пешеходный переход в Москве и сбила трех человек. Один из них скончался.

Инцидент произошел на Красноказарменной улице д.14. Водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на трех человек, которые выходили на трамвайной остановке. В результате аварии один пешеход скончался на месте от полученных травм. На данный момент выясняются детали и обстоятельства произошедшего, сообщили ФАН в ГУ МВД России по городу Москве.

Похожий случай произошел недавно в московском районе Измайлово. Черный внедорожник сбил четырех человек и скрылся с места происшествия. Пострадавшим удалось избежать тяжелых травм.