ФАН публикует кадры с искореженной KIA после столкновения с газелью на МКАД

Москва, 6 января. Два человека едва не погибли в результате ДТП на 86-м километре столичной кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Федеральное агентство новостей публикует видео с места инцидента.

Водитель автомобиля марки KIA совершил наезд на находившуюся возле обочины газель. В ходе столкновения различные по степени тяжести травмы получили две женщины — мать и дочь. Пострадавших срочно госпитализировали в ближайшую больницу.

В результате происшествия сотрудники правоохранительных органов вынужденно заблокировали движение на трех полосах МКАД. На месте событий работают экстренные службы, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося.

Ранее похожий случай произошел под Смоленском. Там жертвами массового ДТП стали шесть человек.