Власти Москвы закупили более 3 тысяч единиц современного медоборудования

Москва, 6 января. Столичные власти приобрели на период с 2020 по 2023 год больше 3 тыс. единиц высокотехнологического медоборудования, отвечающего всем современным запросам.

Свыше 80% диагностических аппаратов, используемых сейчас московскими врачами, являются цифровыми. Правительство планирует закупку еще по меньшей мере 6 тыс. единиц специального оборудования, в частности устройств для проведения ультразвукового исследования, мамографов и ангиграфов.

«В том числе <...> несколько сотен аппаратов для компьютерной и магнитно-резонансной томографии», — говорится в заявлении на сайте мэра Москвы.

Устаревшее оборудование поэтапно сменяется новыми аппаратами. Современную технику власти намерены покупать напрямую у производителей, приоритет такой сделки обуславливается предоставлением десятилетней гарантии на обслуживание, передает РИАМО.

Ранее специалисты Финансового университета при правительстве России обнародовали рейтинг городов страны по качеству жизни. Лидерами оказались Москва и Санкт-Петербург, в них эксперты отметили высокий уровень медицинского обслуживания.