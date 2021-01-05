Устроивший стрельбу в подъезде москвич задержан сотрудниками Росгвардии

Москва, 5 января. Мужчина начал стрельбу из ружья в подъезде дома по улице Васильцовский стан. Он был оперативно задержан сотрудниками Росгвардии. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в Москве поздно вечером. Сотрудники СОБР ГУ Росгвардии провели спецоперацию и задержали стрелявшего. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник передан полиции.

По данным источников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на ружье. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Недавно к девяти годам тюрьмы был приговорен житель Нижнего Тагила. Он застрелил школьника из пневматической винтовки во время стрельбы по банкам.