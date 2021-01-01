ТАСС: глава ГИБДД Москвы Дроганов освобожден от должности

Москва, 1 января. Полковник полиции Юрий Дроганов уволен с поста главы столичной Госавтоинспекции. Информацию об этом подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Вместо него на должность временно исполняющего обязанности начальника управления назначен полковник полиции Алексей Диокин. Решение об отстранении Дроганова утвердил президент России Владимир Путин.

«Указом президента глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности», — добавил информатор ТАСС.

Ранее начальник полиции аэропорта Нальчика и его заместитель были освобождены от занимаемых должностей «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». По версии СК, злоумышленники платили информаторам наркотическими веществами.