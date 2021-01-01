Собянин назвал число привившихся от COVID-19 москвичей

Москва, 1 января. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько жителей мегаполиса уже успели поставить вакцину от коронавируса.

Более 50 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса до начала новогодних праздников. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице Собянина в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр Москвы заметил, что порядка 100 тысяч жителей столицы записались на прививку от COVID-19. В последние дни число желающих растет. Согласно представленным Собяниным данным, в день на вакцинацию от коронавируса записываются более «десятка тысяч» горожан.