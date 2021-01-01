В кафе и ресторанах России больше не внесут в чек оплату чаевых

Москва, 1 января. Оплату чаевых официанта больше не смогут внести в чек ни в одном ресторане России. Об этом информирует пресс-служба «Роспотребнадзора» по Калининградской области. С 1 января 2021 года в стране действуют новые «Правила оказания услуг общественного питания».

Любые платежи, касающиеся стоимости заказанных блюд и услуг, не должны в одностороннем порядке добавляться в заказ. По постановлению правительства Российской Федерации № 1515 от 21.09.2020 цена на услуги общественного питания определяется только стоимостью, указанной в меню. В кафе могут лишь предложить потребителю воспользоваться услугами по организации досуга, например, обязательно обозначив возмездность их характера.

До сведения потребителя в кафе и ресторанах обязаны донести:

перечень услуг заведения, условия их оказания;

наименование предлагаемой к покупке продукции, способы ее приготовления и входящих в нее основных ингредиентов;

сведения об объеме и весе порций готовых блюд, покупных товаров, размере бокала предлагаемой алкогольной продукции, объеме предлагаемой порции алкоголя;

информацию о пищевой ценности продукции, включая калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при их добавлении в процессе приготовления.

Услуга общественного питания предоставляется в течение всего режима работы исполнителя.