После задержек авиарейсов Домодедово возобновил штатный режим работы

Москва, 1 января. Аэропорт Домодедово вернулся к привычному режиму работы после нарушения графика перелетов из-за сложных метеоусловий.

Рейсы в московский аэропорт приостановились из-за ледяного дождя, в результате которого на взлетно-посадочной полосе образовалась наледь. Источник в организации рассказал, что для оперативного восстановления штатной работы сотрудники воздушной гавани увеличили число очистительных мероприятий, включая обработку реагентами.

«Мы приносим извинения всем пассажирам, которые сегодня столкнулись с задержками рейсов», — сказано в сообщении аэропорта.

Ранее столичная транспортная прокуратура инициировала проверку после задержек ряда рейсов. Ведомству предстоит выяснить причину их отмены и переноса.