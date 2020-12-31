Более ста рейсов задержаны в московских аэропортах из-за ледяного дождя

Москва, 31 декабря. По меньшей мере ста рейсов отменены или задержаны в столичных аэропортах в преддверии Нового года. Причиной стали несоответствующие погодные условия.

Осадки в виде ледяного дождя привели к образованию наледи на территории взлетно-посадочной полосы, что ставит под угрозу жизни пребывающих пассажиров, объяснил источник в "Домодедово". По его словам, для ускорения восстановления графика рейсов сотрудники воздушной гавани участили очистительные работы на ВВП, включая обработку реагентами.

Ранее представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова уведомила о начале мероприятий по установлению причин нарушения графика прилета воздушных суден в аэропортах города. Ситуация с массовой отменой или переноса рейсов продолжает находиться на контроле исполняющего обязанности прокурора Евгения Котеленца.