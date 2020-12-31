Проезд в метро Москвы стал бесплатным на Новый год

Москва, 31 декабря. Жители и гости Москвы получили возможность воспользоваться метрополитеном бесплатно в новогоднюю ночь.

Проезд как по линиям столичной подземки, так и по Московскому центральному кольцу стал бесплатным. Оплачивать поездки не потребуется до 6:00 1 января 2021 года. Информацией об этом поделился глава местного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Также москвичи не будут платить за парковку вплоть до 9 января. Бесплатными станут даже места с максимальным тарифом, рассказал представитель столичного ведомства.