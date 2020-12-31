В Домодедове из-за обледенения ВПП задержан 41 рейс

Москва, 31 декабря. Ледяной дождь частично парализовал работу аэропорта Домодедово. Из воздушной гавани не может вылететь 41 лайнер.

Кроме того, обледенение взлетно-посадочных полос препятствует посадке 109 самолетов. Сейчас работники аэропорта проводят очистку взлетно-посадочных полос, в том числе с использованием реагентов. В настоящее время дождь закончился, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Кроме того, добавил информатор, в аэропорту один из лайнеров без пассажиров в салоне задел буксировщик. Учитывая незначительные повреждения, событие не стали рассматривать как авиаинцидент.