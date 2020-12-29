Волонтеры «ЕР» поздравляют борющихся с COVID-19 врачей в Москве

Москва, 29 декабря. Медицинские работники Москвы получают новогодние поздравления и подарки в рамках акции «Спасибо врачам!». Организаторами мероприятия стали волонтеры партии «Единая Россия».

Акция будет продолжаться до самого Нового года. Волонтеры уже побывали в десятках столичных больниц и госпиталей. Они дарят праздничное настроение не только врачам, но и пациентам медицинских учреждений. Во дворе 15-й больницы члены партии установили и нарядили елку, чтобы радовать смотрящих из палат людей.

«Хочется снова и снова говорить врачам спасибо за ту работу, которую они делают. Наши московские медики — настоящие герои, которые вытаскивают людей с того света», — заявил секретарь Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский.

Во вторник, 29 декабря, участниками акции станут городские и федеральные парламентарии. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин и депутат Мосгордумы Александр Козлов отправятся поздравлять врачей в Коммунарке.

В Петербурге члены регионального штаба акции #МыВместе и благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» устроили новогоднюю акцию для детей в больницах. Они в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек вручили сладкие подарки маленьким пациентам.