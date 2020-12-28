Движение по МКАД восстановили после аварии вблизи Реутова

Москва, 28 декабря. Движение по внешней стороне первого километра МКАД в Москве возобновили после ДТП с фурой.

Авария с участием грузовика произошла недалеко от подмосковного Реутова. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Из-за ДТП образовалась пробка протяженностью около десяти километров, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

В настоящее время движение по аварийному участку дороги восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта. Автомобилисты вновь могут двигаться по внешней стороне первого километра МКАД.

Многокилометровая пробка ранее растянулась от Казани до Набережных Челнов. Затор был вызван несколькими авариями, участниками которых стали, в том числе служебные автомобили дорожной полиции.