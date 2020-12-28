Жителей европейской части России предупредили о «температурном градиенте»

Москва, 28 декабря. Жителей европейской части России в новогоднюю ночь ожидает «температурный градиент» из-за активного взаимодействия антициклона и циклона.

Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, «градиент» будет проявляться в том, что на западе Москвы будет тепло, а на востоке — холодно, хотя расстояние между точками совсем небольшое.

«Получается, что на расстоянии 1 тыс. км температура будет отличаться на 15–20 градусов», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что в ночь на 1 января к западу от Москвы, в Тверской, Брянской областях температура будет от нуля до минус четырех градусов, в то же время в Нижнем Новгороде, Татарстане новогодняя ночь пройдет с температурой до 16 градусов мороза.

Ранее Вильфанд предупредил, что 28 декабря жителей и гостей столицы ждет по-настоящему холодный день. Столбик термометра опустится на три градуса ниже нормы.