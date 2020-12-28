Власти Москвы дополнили перечень вакцинируемых от COVID-19

Москва, 28 декабря. Московские власти расширили список категорий граждан, имеющих возможность привиться от коронавируса. Теперь вакцинация стала доступна для людей старшего поколения и волонтеров.

Также в обновленный перечень вошли работники ЖКХ и спорта, сотрудники правоохранительных органов и общепита, плюс персонал некоммерческих организаций. До этого запись на процедуру была открыта только для представителей медицинских, образовательных учреждений и занятых в социальной сфере. Вскоре список был дополнен семью группами граждан, напоминает телеканал RT.

По мере наращивания производства и завоза доз вакцины перечень вакцинируемых от коронавируса москвичей будет расширяться. В результате прививка будет доступна для всех жителей столицы.

Запись на вакцинацию от коронавируса для жителей Москвы в возрасте 60 лет и старше анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Пожилые москвичи смогут записаться на процедуру с 28 декабря.