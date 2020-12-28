Жителям Москвы пообещали ночной мороз до минус 16 градусов

Москва, 28 декабря. Аномально холодная погода придет в Москву в первой половине грядущей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В понедельник, 28 декабря, жителей российской столицы ожидает по-настоящему холодный день. Температура, по словам Вильфанда, будет ниже нормы на три градуса.

«В ночь прогнозируется в Москве 10–12 градусов мороза, в отдельных районах — до 16 градусов, в Подмосковье — до 18 градусов», — подчеркнул представитель Гидрометцентра.

Во вторник, 29 декабря, теплее в столице не станет. Однако погода обещает быть солнечной, без осадков.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее пообещал жителям российской столицы снежную новогоднюю ночь. Снежный покров в Москве, по его словам, сохранится на уровне 10 сантиметров.