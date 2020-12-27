Оперштаб сообщил о смерти 73 пациентов с COVID-19 в Москве

Москва, 26 декабря. Столичные врачи за минувшие сутки зафиксировали 73 новых случая смерти среди пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв возросло до 10 913.

Российские специалисты с начала пандемии провели порядка 88,6 млн тестов на наличие возбудителя COVID-19 в организме. Всего в стране выявили более трех млн заболевших, из которых к настоящему времени излечились свыше 2,4 млн пациентов. За прошедшие 24 часа новым типом коронавируса заразились почти 29,3 тыс. человек.

«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — передает оперативный штаб.

Ранее Университет Джона Хопкинса обновил статистику заболеваемости новым типом коронавируса. Согласно его подсчетам, за период пандемии COVID-19 заболели более 80 млн человек по всему миру.