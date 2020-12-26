Новогоднее световое шоу запущено впервые на Останкинской телебашне

Москва, 26 декабря. Новогоднее световое шоу на Останкинской телебашне будут включать до 10 января с 18: 00 до 23:00 на пять минут в начале каждого часа, в новогоднюю ночь праздничное освещение будет работать с 00:00 до 01:00.

Новшество станет самой высокой эксплуатируемой в условиях низких температур художественно-архитектурной подсветкой в мире. Проводить световые праздничные шоу позволило новое оборудование. Устраивать их планируют по случаю значимых культурных событий и государственных праздников.

Всего установлено более 550 различных источников света. Осветительные приборы могут формировать луч призмами, менять цвет и проецировать изображения. Светильники произведены для архитектурного освещения фасадов и обеспечивают высокую яркость наружного освещения.

Ранее новая светодинамическая композиция с эффектом «северного сияния» появилась на Дворцовом мосту в Петербурге. В общей сложности оформление занимает площадь в 6500 квадратных метров.