Два автомобиля столкнулись на окраине Москвы и спровоцировали пожар

Москва, 25 декабря. Один из автомобилей, участвовавших в ДТП, врезался в фонарный столб и загорелся, об этом сообщил столичный дептранс.

Инцидент произошел на окраине столицы на улице Производственной. Одна машина отлетела в мачту городского освещения и вспыхнула. На месте работают пожарные и следственный комитет. По первоначальным данным, в результате ДТП несколько людей пострадали.

Федеральное агентство новостей ранее писало об аварии на 20-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Москве. Автомобиль на большой скорости въехал в припаркованную машину, из-за удара та воспламенилась. Транспортное средство сгорело почти полностью на глазах у очевидцев.