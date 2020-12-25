Оперштаб сообщил о смерти 74 пациентов с коронавирусом в Москве

Москва, 24 декабря. Еще 74 пациента с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Москве. Общее число летальных исходов в столице России с начала пандемии выросло до 10 763 человек.

Всего в России с момента распространения коронавируса было выявлено 2,9 млн случаев заражений, вылечились около 2,3 млн пациентов, порядка 53 тыс. жителей страны скончались.

Британские ученые уведомили мировое сообщество о выявлении нового штамма коронавируса. После этого многие страны временно остановили авиасообщение с Соединенным Королевством, в том числе Россия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не паниковать, подчеркнув, что сейчас проводятся все необходимые тесты.