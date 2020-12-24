СК попросил суд арестовать пятерых пособников Тесака в двойном убийстве

Москва, 24 декабря. Сотрудники СК направили в Басманный суд ходатайство об аресте пятерых неонацистов, которые фигурируют в деле о двойном убийстве. Они были пособниками Максима Марцинкевича (Тесака).

Правоохранители предлагают до 22 февраля следующего года отправить за решетку обвиняемых: Кайля Андрея, Хрулева Павла, Хотулева Максима, Лысенко Александра и Гудилина Алексея. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Следствие считает, что банда злоумышленников, вооруженная пистолетами и ножами, орудовала в 2000-х годах. Мишенью фигурантов были граждане других государств, как правило, неславянской внешности. Фигуранты на одной из видеозаписей расправы подчеркивали националистический подтекст в своих злодеяниях.

Их вдохновитель Марцинкевич, руководивший экстремистскими организациями, избежал правосудия, совершив суицид.