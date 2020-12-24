Полиция разыскивает стрелявшего в голову экс-супруге жителя Москвы

Москва, 24 декабря. Следственный комитет возбудил два уголовных дела после покушения на убийство местной жительницы на юго-западе столицы, следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером. Недалеко от жилого дома по улице Профсоюзной мужчина произвел два выстрела в сторону бывшей супруги. Пострадавшую экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, другие подробности о ее состоянии пока не разглашаются.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. По фактам покушения на убийство и незаконного ношения огнестрельного оружия правоохранительными органами возбуждены два уголовных дела.

Ранее был инициирован комплекс мероприятий по поимке подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего. На месте работают следователи и криминалисты.