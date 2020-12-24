Москвич открыл стрельбу из пистолета и ранил девушку

Москва, 24 декабря. Злоумышленник устроил стрельбу на Профсоюзной улице на юго-западе столицы. В результате нападения ранена девушка. Пострадавшую осматривают медики.

Правоохранительные органы занимаются поиском стрелка. В момент выстрела 30-летняя пострадавшая шла в направлении подъезда в компании двух подруг, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно о трагическом происшествии в Приморье. Неизвестный открыл стрельбу из ружья по посетителям торговой точки. Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что нападение могло быть связано с попыткой рэкета в отношении владельцев киоска.