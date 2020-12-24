Оперштаб сообщил о смерти 76 пациентов с COVID-19 в Москве

Москва, 23 декабря. Еще 76 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией скончались за минувшие сутки в Москве. Общее число жертв в столице с начала пандемии возросло до 10 749 человек.

Всего в России с момента распространения вируса COVID-19 заболели более 2,9 млн человек. За прошедшие 24 часа выявлено почти 27,5 тыс. новых случаев инфицирования. Излечились за период пандемии свыше 2,3 млн пациентов. Скончались за это время примерно 52,5 тыс. жителей страны.

Напомним, что недавно британские власти уведомили мировое сообщество об обнаружении мутации вируса. Специалисты Всемирной организации здравоохранения ранее пришли к выводу, что созданные тесты на наличие коронавируса нового типа в организме обладают высокой чувствительностью к новым штаммам возбудителя COVID-19.