Власти Москвы присмотрелись к домашним форматам работы бизнеса в пандемию

Москва, 22 декабря. Пандемия вынуждает малый и средний бизнес в России переходить на цифровизацию своих компаний и оптимизировать расходы на рабочий персонал, заявил ФАН руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Наша новая действительность, которую мы должны осознать, — это перестройка процессов с офисного режима работы на домашние или «околодомашние» форматы, — сказал ФАН Алексей Фурсин. — Мы посмотрели, как перестраивались эти бизнес-процессы и что в этом увидели предприниматели».

Руководитель департамента рассказал, как предприниматели описывали свой переход в онлайн-формат и учились в буквальном смысле управлять фирмой через WhatsApp, передавая задания и принимая решения через мессенджеры. В результате многие из них постепенно пересматривают роли личных помощников и части работников, функционал которых решается благодаря цифровым сервисам.

«Бухгалтерия переводится в облачные сервисы, часть задач передается на аутсорс», — объяснил Фурсин.

По его мнению, даже с возвращением компаний в офисы часть предпринимателей продолжат оптимизировать затраты на персонал, воспользовавшись опытом пандемии и удаленной работы.

Напомним, с начала октября работодатели, действующие на территории Москвы, по указу мэра города Сергея Собянина перевели не менее 30% персонала на удаленную работу.

Ранее ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о пролонгации для предпринимателей периода погашения денежных долгов по налогам, сборам, страховым взносам и кредитным договорам.